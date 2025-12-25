Реклама

11:38, 25 декабря 2025Россия

В российском регионе осквернили могилу бойца СВО

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Хабаровском крае осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «ХКС».

Происшествие произошло в районе имени Лазо. Повреждения на надгробье обнаружили местные жители.

К расследованию инцидента подключился Следственный комитет России. Там рассказали, что процессуальная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее еще одну могилу участника СВО осквернили в Нижегородской области. По факту надругательства над местом захоронения было возбуждено уголовное дело.

