В российском регионе появятся «трезвые села»

В Иркутской области появятся шесть трезвых сел с первого сентября 2026 года

Шесть «трезвых сел» появятся в Иркутской области — с первого сентября 2026 года в них введут полный запрет на торговлю спиртным в розничных сетях. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона.

«В перечень (...) вошли село Тарасово и деревня Юхта Казачинско-Ленского района, село Банщиково и деревня Салтыкова Киренского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревня Миллерова Нижнеудинского района», — перечислили в пресс-службе.

Запрет розничной продажи алкоголя не распространяется на организации общественного питания. Отмечается, что ограничения вводят на основании обращений глав муниципальных образований. Жители населенных пунктов, где введут запрет, большинством голосов поддержали данное решение, указали в пресс-службе.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на церемонии награждения трезвых сел в Свердловской области назвал глупостью жесткие антиалкогольные запреты. По мнению представителя РПЦ, люди должны сами прийти к решению отказаться от алкоголя, а запреты этому не поспособствуют.