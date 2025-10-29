Россия
В РПЦ назвали глупостью жесткие антиалкогольные запреты

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на церемонии награждения трезвых сел в Свердловской области назвал глупостью жесткие антиалкогольные запреты. Его слова приводит 66.RU.

По мнению представителя Русской православной церкви (РПЦ), люди должны сами прийти к решению отказаться от алкоголя, а запреты этому не поспособствуют. Он подчеркнул, что во всем должна быть мера.

«Если это делается без меры, без объяснений, без мотивации, то превращается в глупость. То же самое сегодня происходит, когда мы говорим о трезвости. Важно не закрывать магазины и запрещать торговлю, а замотивировать человека так, чтобы сами жители сказали: нам не нужно 11 алкомаркетов и 11 винных отделов в магазинах у дома», — обозначил священнослужитель.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области ограничили реализацию алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах. В августе 2025 года стало известно, что в регионе рассматривают возможность введения новых ограничений на продажу алкоголя. В Вологодской области уже запретили продажу спиртного кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов.

