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11:57, 30 октября 2024Россия

Еще в одном регионе России ограничат продажу алкоголя

В Свердловской области в 2025 году ограничат продажу алкоголя

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента информационной политики в Telegram.

Ранее в Вологодской области запретили продажу спиртного кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов.

В Свердловской области решили пойти другим путем, ограничив продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года — в тот же день, когда антиалкогольные меры заработают в Вологодской области.

Ранее политику российских регионов в отношении реализации спиртосодержащей продукции прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать разрешенное время продажи алкоголя.

ЖЗЛ
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