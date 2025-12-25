Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 25 декабря 2025Ценности

Возлюбленная чемпиона «Формулы-1» похвасталась фигурой в откровенном виде

Модель Маги Корсейро похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @magui_corceiro

Возлюбленная чемпиона мира по автогонкам «Формула-1» Ландо Норриса модель Маги Корсейро похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя избранница спортсмена опубликовала кадры в белом бикини с коричневыми бретелями. При этом манекенщица продемонстрировала плоский живот и пышную грудь.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

Вдобавок она собрала светлые волосы в высокий пучок и отказалась от мейкапа. Известно, что Корсейро проводит отпуск в Сан-Паулу, Бразилия.

В ноябре Бейонсе восхитила фанатов внешним видом в откровенном гоночном костюме Louis Vuitton на «Формуле-1».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Маньяк-каннибал Спесивцев задолжал миллион рублей дочери одной из жертв

    У Камилы Валиевой завершилась дисквалификация

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю прикрыла зад флагом выславшей ее страны

    Стало известно о еще миллионе связанных с Эпштейном дел

    Российский хоккеист объяснил решение остаться в Северной Америке после окончания карьеры

    Раскрыта сумма иска к рекордсмену-взяточнику из МВД России

    Россиян призвали откладывать на пенсию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok