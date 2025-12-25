Реклама

13:41, 25 декабря 2025Россия

Выживший при ударе беспилотников ВСУ по гуманитарному конвою раскрыл подробности об атаке

РИА Новости: Выживший при атаке БПЛА на конвой успел вытащить товарища из машины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Alina Smutko / Reuters

Выживший при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гуманитарный конвой успел вытащить товарища из машины до того, как она загорелась. Историю волонтера по имени Шамиль с его слов в беседе с РИА Новости пересказал пресс-секретарь главы администрации Хунзахского района Дагестана Камиль Гусейнов.

«После удара дрона Шамиль очнулся, увидел рядом сидящего Мурада, вытащил его из машины на безопасное место. В этот момент машина загорелась», — отметил Гусейнов.

По его информации, Шамиля уже выписали из больницы, и сейчас он направляется домой. При этом общественника по имени Мурад, которого он успел вытащить, спасти не удалось. Не выжил также еще один представитель общественной организации «Самооборона» по имени Али.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гуманитарному конвою в Белгородской области. Украинские войска атаковали дронами Газель, которая перевозила продукты, инструменты и письма от детей.

