Появились подробности об ударе ВСУ по дагестанскому чиновнику и гуманитарному конвою

Shot: Чиновник из Дагестана попал под удар ВСУ в Белгородской области

Замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев и еще двое общественников из организации «Самооборона» попали под удар ВСУ в Белгородской области. Подробности об атаке на гуманитарный конвой сообщил Telegram-канал Shot.

Украинские войска атаковали дронами Газель, которая перевозила продукты, инструменты и письма от детей.

В результате удара также пострадал волонтер по имени Шамиль, сейчас он находится в больнице, где врачи борются за его жизнь. Подробностей о его состоянии на данный момент нет.

Об ударе ВСУ по гуманитарному конвою в приграничном регионе ранее сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что чиновника и еще двух общественников спасти не удалось.