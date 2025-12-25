Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 25 декабря 2025Россия

Появились подробности об ударе ВСУ по дагестанскому чиновнику и гуманитарному конвою

Shot: Чиновник из Дагестана попал под удар ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев и еще двое общественников из организации «Самооборона» попали под удар ВСУ в Белгородской области. Подробности об атаке на гуманитарный конвой сообщил Telegram-канал Shot.

Украинские войска атаковали дронами Газель, которая перевозила продукты, инструменты и письма от детей.

В результате удара также пострадал волонтер по имени Шамиль, сейчас он находится в больнице, где врачи борются за его жизнь. Подробностей о его состоянии на данный момент нет.

Об ударе ВСУ по гуманитарному конвою в приграничном регионе ранее сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что чиновника и еще двух общественников спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной просьбе Долиной к покупательнице ее квартиры. О чем она просила Лурье перед переездом?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    ФСБ задержала участника нападения на российских военнослужащих из банды Басаева и Хаттаба

    Появились подробности об ударе ВСУ по дагестанскому чиновнику и гуманитарному конвою

    Раскрыта тайна сотни выброшенных на берег кожаных ботинок

    Лурье отреагировала на просьбу Долиной пожить в проданной квартире

    Турист обокрал пассажиров бизнес-класса на рейсе из Дубая и поплатился

    Российский учитель опоздал на работу в Таиланде и оказался в тюрьме

    Россиян призвали гасить ипотеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok