09:13, 25 декабря 2025Россия

Стало известно о смерти дагестанского чиновника при ударе ВСУ

Глава Дагестана Меликов: ВСУ ударили по гуманитарному конвою из региона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Три человека не выжили при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гуманитарному конвою из Дагестана. О смерти россиян стало известно из сообщения главы региона Сергея Меликова в Telegram.

По сообщению Меликова, жертвами удара стали замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев и два общественника из организации «Самооборона».

«Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут. Но одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения», — написал в блоге чиновник.

Меликов рассказал, что конвой был атакован в приграничной территории. Где именно, он не уточнил. Глава Дагестана добавил, что жертв могло быть больше, если бы второй автомобиль конвоя не остановился на ремонт.

Ранее сообщалось, что российские регионы подверглись массовому ночному налету беспилотников ВСУ.

