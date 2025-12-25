Российские регионы подверглись массовому ночному налету беспилотников ВСУ

Минобороны: В ночь на 25 декабря системы ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовый налет беспилотниками на российские регионы. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов системы ПВО сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА уничтожили над Тульской областью, 11 — над Калужской, девять — над Московским регионом и восемь — в Республике Адыгея.

Еще 39 беспилотников сбили в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей российского региона о провокациях со стороны. Он добавил, что вдоль границы фиксируются украинские дроны «Дартс», что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов.