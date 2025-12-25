Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 25 декабря 2025Россия

Российские регионы подверглись массовому ночному налету беспилотников ВСУ

Минобороны: В ночь на 25 декабря системы ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовый налет беспилотниками на российские регионы. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов системы ПВО сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА уничтожили над Тульской областью, 11 — над Калужской, девять — над Московским регионом и восемь — в Республике Адыгея.

Еще 39 беспилотников сбили в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей российского региона о провокациях со стороны. Он добавил, что вдоль границы фиксируются украинские дроны «Дартс», что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Следователи нашли троих причастных к теракту против генерала Кириллова

    Насри победил Насралла

    Стало известно об отводе двух бригад ВСУ вглубь Сумской области

    Мужчины поделились самыми тщательно скрываемыми сексуальными желаниями

    Трамп поздравил с Рождеством левых подонков

    Трамп расхвалил детям уголь в канун Рождества

    Россияне пожаловались на новое опасное осложнение после гонконгского гриппа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok