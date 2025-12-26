Реклама

Бывший СССР
06:49, 26 декабря 2025Бывший СССР

На Украине назвали «врага номер один»

Соскин: Зеленский начал кампанию против Залужного перед выборами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский развернул масштабную кампанию по дискредитации украинского посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно. Британцы ведь не просто так пригрели у себя Залужного. Они понимают, что с Зеленским все решено, а Лондону надо поставить своего человека», — сказал он.

По мнению эксперта, Зеленский не уверен в своей победе на будущих выборах президента Украины, опасаясь авторитета Залужного.

Ранее Зеленский возглавил антирейтинг предполагаемых кандидатов на пост главы государства. Согласно данным исследования Socis, 22,2 процента граждан Украины откажутся голосовать за Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок.

