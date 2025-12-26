Названы самые востребованные авто с пробегом в 2025 году

«Авито Авто»: Самыми популярными автомобилями с пробегом стали LADA

Самыми востребованными автомобилями с пробегом в 2025 году оказались машины марки LADA, спрос также вырос на Skoda Kodiaq, об этом «Ленте.ру» рассказали в «Авито Авто».

«В сравнении с 2024 годом предложение авто с пробегом выросло на 7,6 процента, самыми востребованными стали автомобили марки LADA, а наиболее существенно спрос вырос на Skoda Kodiaq — более чем на 20 процентов, — Также спросом пользовались Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen».

Наиболее заметный рост спроса, как сообщили исследователи, зафиксирован на автомобили марок EXEED, Lexus и Infiniti. Выяснилось также, что в 2025 году россияне чаще всего продавали авто марок LADA, Toyota и Kia — их процент от общего числа объявлений составил 23, 6,7 и 6 процентов соответственно.

«По данным нашей платформы, рынок автомобилей с пробегом в 2025 году вырос на 2 процента по сравнению с прошлым годом, — поделился директор направления "Автомобили с пробегом" в «Авито» Андрей Ковалев. — Средний чек при этом опустился на 7,5 процента — до 1,5 миллионов рублей. Параллельно закрепился тренд на цифровизацию: 85 процентов покупателей начинают поиск авто онлайн, а 68 процентов контактов с продавцами перешли в чаты».

Ранее сообщалось, что по итогам ноября 2025 года суммарные траты россиян на покупку новых автомобилей выросли на 21,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. За отчетный период россияне потратили на покупку новых машин в общей сложности 452,6 миллиарда рублей.