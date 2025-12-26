Реклама

18:27, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Отец Блиновской раскрыл состав «передачек» дочери в колонию

Отец Блиновской Останин заявил, что передает ей в колонию фрукты и овощи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Отец блогерши Елены Блиновской, отбывающей наказание в колонии общего режима, Олег Останин раскрыл состав «передачек» для дочери. Его цитирует Super.ru.

На вопрос о том, что Блиновская просит ей приносить, Останин ответил, что передает ей в колонию фрукты и овощи. Отец блогерши добавил, что он попробует ей передать новогодние подарки.

Останин отметил, что в колонии Блиновская шьет, а в свободное время занимается саморазвитием. При этом он добавил, что его дочь чувствует себя подавленной. «Простыла, кашляет. Даже в санчасти лежала», — отметил он.

Ранее стало известно, что Блиновская отбывает наказание в обычном отряде женской колонии во Владимирской области. Отмечалось, что администрация колонии относится к блогерше так же, как и к другим заключенным.

В марте Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре этот срок сократили до 4,5 года. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

