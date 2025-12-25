Реклама

Раскрыты условия пребывания Блиновской в колонии

«МК»: Блогер Блиновская отбывает наказание в обычном отряде женской колонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Блогер Елена Блиновская, осужденная за неуплату налогов при реализации своего «марафона желаний», находится в самом обычном отряде №9 женской колонии во Владимирской области. О ее условиях содержания стало известно «МК».

Отмечается, что слухи о том, что блогер находится в ВИП-условиях, не соответствуют действительности. Как уточнила в разговоре с изданием экс-осужденная, отбывавшая наказание в этой колонии, отношение к Блиновской со стороны администрации «обычное, как ко всем осужденным». По ее словам, блогера не пытаются ни унижать, ни каким-то образом ущемлять в правах.

Кроме того, издание выяснило, что Блиновскую определили на работу в швейный цех.

Блогершу приговорили к 4,5 года колонии. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отбыла уже больше половины срока. Она просила отсрочку от отбывания наказания, но суд ей отказал.

