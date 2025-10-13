Силовые структуры
Cуд уменьшил срок лишения свободы Блиновской

Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы Блиновской до 4,5 года
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Московский городской суд изменил приговор блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, «королеве марафонов» смягчили наказание с 5 до 4,5 года колонии. С учетом зачета времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отбыла больше половины срока и имеет право на УДО — но только после полной выплаты штрафа, назначенного судом.

Ранее Блиновская обратилась в суд с апелляционной жалобой на свой приговор. В ней женщина просит предоставить ей отсрочку от отбывания наказания. В этом суд ей отказал.

3 марта Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов.

