Cуд уменьшил срок лишения свободы Блиновской

Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы Блиновской до 4,5 года

Московский городской суд изменил приговор блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, «королеве марафонов» смягчили наказание с 5 до 4,5 года колонии. С учетом зачета времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отбыла больше половины срока и имеет право на УДО — но только после полной выплаты штрафа, назначенного судом.

Ранее Блиновская обратилась в суд с апелляционной жалобой на свой приговор. В ней женщина просит предоставить ей отсрочку от отбывания наказания. В этом суд ей отказал.

3 марта Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов.