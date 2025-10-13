Силовые структуры
00:25, 13 октября 2025

Блиновская попросила суд об отсрочке от отбывания наказания

Популярная блогер Елена Блиновская обратилась в суд с апелляционной жалобой на свой приговор. В ней женщина просит предоставить ей отсрочку от отбывания наказания. Мосгорсуд рассмотрит жалобу 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как стало известно, Блиновская намерена воспользоваться статьей 82 Уголовного кодекса РФ («Отсрочка отбывания наказания»). «Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении.

Кроме того, в апелляции уточняется, что Блиновская раскаялась в содеянном, а дальнейшая ее изоляция негативно повлияет на психологическое состояние и воспитание ее несовершеннолетних детей.

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов.

