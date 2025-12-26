Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл почти 7 миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Шанхайскими драконами» и «Спартаком» и выиграл почти 7 миллионов рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Клиент букмекерской конторы поставил на ничью с коэффициентом 4,27. Основное время матча, состоявшегося 24 декабря, завершилось со счетом 3:3, ставка беттора сыграла. В результате он выиграл 6,7 миллиона рублей.

Матч завершился победой «Шанхайских драконов» по буллитам (4:3). Решающий бросок реализовал нападающий Кирилл Рассказов.

23 декабря сообщалось, что ничья в основное время матча КХЛ принесла россиянину 2,6 миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы поставил 486 тысяч рублей на ничью во встрече магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» и выиграл.