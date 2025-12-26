Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 26 декабря 2025Силовые структуры

Россиянину разбили голову в споре о прогреве авто

В Челябинске мужчину избили из-за спора о прогреве авто
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске четверо мужчин избили 29-летнего соседа после просьбы не прогревать автомобиль под окнами. Об этом сообщает 74.ru.

По данным источника, потерпевший жаловался на то, что сосед регулярно ставит свою машину под его окнами и прогревает двигатель по 20 минут. Чтобы повлиять на ситуацию, он обратился в управляющую компанию, однако это не помогло.

В результате хозяин машины вызвал соседа на разговор, во время которого напал на его и стал наносить побои. К избиению присоединились еще три человека. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь — в больнице у него диагностировали ушиб головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей головы. Мужчина написал заявление в полицию, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО суд приговорил экс-полицейских за избиение и похищение человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кошелек Зеленского» впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Дипломаты пожаловались на отмену российской культуры в Швейцарии

    Россиянин попал под следствие после воспитания сыновей

    Названы внешние признаки высокого уровня холестерина

    Разгромившую квартиру покупателей пенсионерку признали вменяемой

    Собчак прокомментировала запуск YouTube-канала Урганта

    Пригожин предсказал будущее карьеры Долиной после скандала

    В России оценили темпы возвращения страны в мировую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok