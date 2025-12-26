Россиянину разбили голову в споре о прогреве авто

В Челябинске мужчину избили из-за спора о прогреве авто

В Челябинске четверо мужчин избили 29-летнего соседа после просьбы не прогревать автомобиль под окнами. Об этом сообщает 74.ru.

По данным источника, потерпевший жаловался на то, что сосед регулярно ставит свою машину под его окнами и прогревает двигатель по 20 минут. Чтобы повлиять на ситуацию, он обратился в управляющую компанию, однако это не помогло.

В результате хозяин машины вызвал соседа на разговор, во время которого напал на его и стал наносить побои. К избиению присоединились еще три человека. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь — в больнице у него диагностировали ушиб головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей головы. Мужчина написал заявление в полицию, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО суд приговорил экс-полицейских за избиение и похищение человека.