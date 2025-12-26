Полицейские избили и похитили россиянина

В ЯНАО суд приговорил экс-полицейских за избиение и похищение человека

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил бывших сотрудников полиции и их начальника по делу об избиении и похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в феврале 2023 года в Надыме двое полицейских избили троих жителей. Руководитель попытался скрыть правонарушение подчиненных — оказывал психологическое воздействие на одного из потерпевших и склонял его к изменению показаний. После того как было возбуждено уголовное дело, он похитил россиянина и держал его в жилом доме, после чего вывез в Тюмень.

Экс-полицейских признали виновными в преступлении по статьям о превышении должностных полномочий, похищении человека, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Бывшего начальника уголовного розыска приговорили к шести годам колонии строгого режима, двух его подчиненных — к 3,5 года. Их также лишили званий.

