Авторам скетч-шоу о депутате Наливкине вынесли приговор

В Приморье суд дал условный срок авторам скетч-шоу о депутате Наливкине

В Приморье суд приговорил к шести годам условно двух авторов YouTube-канала BARAKuda из Уссурийска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Двух мужчин обвинили в том, что в сентябре 2021 года они изготовили два самодельных взрывных устройства и использовали их для постановки и съемки ролика. Авторы видео привязали взрывчатку к агитационному предвыборному баннеру и остановке общественного транспорта, после чего инициировали взрыв.

Мужчин признали виновными в преступлении по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.

Как уточняет РИА Новости, речь идет об авторах скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине. Ролик набрал миллион просмотров.

Гособвинение настаивало на назначении фигурантам реального срока. Прокуратура намерена обжаловать приговор.

Ранее автор и продюсер проекта BARAKuda Андрей Клочков (один из осужденных) рассказывал о деталях уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в отношении съемочной группы. По версии Клочкова, полиции был нужен предлог для того, чтобы закрыть проект.