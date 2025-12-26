Реклама

11:39, 26 декабря 2025Силовые структуры

Стрелявший в таксиста российский экс-судья избежал колонии

Суд дал отставному военному судье Тришкину два года условно
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывшему судье 2-го Западного окружного военного суда Альберту Тришкину дали два года условно по делу о стрельбе во время дорожного конфликта. Об этому сообщает РИА Новости.

Тришкина признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Гособвинение просило назначить ему три года условно.

В своем последнем слове Тришкин заявил, что признавал фактические обстоятельства дела и сотрудничал с органами следствия, а также пытался компенсировать моральный вред потерпевшему.

Инцидент произошел в подмосковном Ленинском городском округе. По данным следствия, такси, двигаясь задним ходом, преградило путь автомобилю марки Hyundai, за рулем которого был Тришкин. Оба водителя не смогли поделить дорогу, в ходе конфликта Тришкин выхватил незарегистрированный травматический пистолет и выстрелил в ногу таксисту.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала не сажать в колонию Тришкина.

