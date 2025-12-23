Прокуратура потребовала не сажать в колонию стрелявшего в таксиста российского судью

Обвинение потребовало 3 года условно для стрелявшего в таксиста судьи

Прокуратура запросила наказание, не связанное с лишением свободы, для бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

В ходе заседания суда по делу Тришкина государственный обвинитель потребовал назначить бывшему служителю Фемиды три года условного срока. Отмечается, что судья в ходе дорожного конфликта применил оружие, которое случайно нашел и, по его словам, не хотел им ранить таксиста, а собирался только припугнуть. При этом после инцидента он предлагал таксисту компенсацию, сумма которой варьировалась от 600 тысяч до шести миллионов рублей.

Преступление произошло в подмосковном Ленинском городском округе. По данным следствия, такси, двигаясь задним ходом, преградило путь автомобилю марки Hyundai, за рулем которого был Тришкин. Оба водителя не смогли поделить дорогу, в ходе конфликта Тришкин выхватил незарегистрированный травматический пистолет и выстрелил в ногу таксисту.

Свидетель по делу сообщил, что бывший судья военного суда Тришкин после стрельбы разобрал оружие и выбросил его.