Свидетель рассказал о выброшенном экс-судьей после дорожного конфликта оружии

Сын бывшего судьи Тришкина рассказал о выброшенном оружии отца после стрельбы

Сын бывшего судьи Альберта Тришкина рассказал о выброшенном оружии после стрельбы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, свидетель сообщил, что бывший судья военного суда Тришкин после стрельбы разобрал оружие и выбросил его. Свидетелем по делу выступил его сын Игорь, который в момент конфликта находился с ним в машине.

Пострадавший водитель требует взыскать с экс-судьи пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и вреда здоровью, а также 497 тысяч рублей недополученного дохода и 300 тысяч рублей судебных издержек.

Тришкин обвиняется по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия»). Высшая квалификационная коллегия судей России по представлению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина.

По данным следствия, у него возник дорожный конфликт с водителем такси, во время которого судья выстрелил ему в ногу из незарегистрированного травматического оружия.

После скандала Тришкин ушел в отставку.