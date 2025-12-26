Реклама

15:34, 26 декабря 2025

В России отреагировали на призыв отправить войска стран Евросоюза на Украину

Шеремет: Идея ЕС об отправке войск на Украину спровоцирует новый виток эскалации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Идея отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину может спровоцировать новый виток эскалации конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По его мнению, отправка войск на Украину сделает ЕС фактически третьей стороной военного конфликта.

«Такие целенаправленные провокационные заявления могут стать триггером для развязывания нового витка военной эскалации, способной спровоцировать военное противостояние уже с участием Европы», — обозначил парламентарий.

Ранее глава «Европейской народной партии» в Европарламенте Манфред Вебер выступил с призывом разместить свои войска на Украине под флагом ЕС.

