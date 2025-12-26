Выживший в массовом ДТП с фурами и автобусом участник СВО раскрыл подробности аварии

Участник СВО попал в массовое ДТП с автобусом и несколькими большегрузами

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине попал в массовое ДТП с пассажирским автобусом и несколькими большегрузами. Ему удалось выжить, несмотря на то, что его автомобиль превратился в груду металла, пишет aif.ru.

Авария произошла еще 20 декабря на трассе Тюмень — Омск. Однако подробности об участниках ДТП начали появляться только сейчас. По предварительным данным, столкнулись шесть транспортных средств. Сообщалось, что пострадали 15 человек, еще шестерых спасти не удалось.

Водитель большегрузного автомобиля Volvo заявлял, что выехал на встречную полосу из-за трактора, чистившего снег, и столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка.

Одним из пострадавших в аварии оказался боец СВО. По его словам, едущий впереди него Volvo внезапно резко вывернул влево. «А там КамАЗ — то ли посыпайка, то ли снегоуборка. Volvo рванул влево — и бабах! Столкновение с автобусом», — рассказал он.

После этого, по его словам, последовала серия столкновений. «Перед ударом я сгруппировался. Чувствовал: сейчас прилетит. Левую ногу зажало. Но в голове только одна мысль: надо выжить. Иначе сюда кто‑нибудь влетит — и меня просто разорвет. Вспомнил, как действовать в экстремальных ситуациях. Изловчился. Выпрыгнул», — вспомнил собеседник издания.

Приехавшие на место аварии медики предложили госпитализацию военнослужащему, но тот отказался. «На ногах был, ходил. Порезы, царапины — но живой», — добавил он.

Россиянин посетовал, что купил автомобиль на боевые выплаты, но компенсация в 400 тысяч рублей не покрыла стоимость машины, которая на данный момент представляет собой груду металла.

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области Василий Кузнецов, дважды побывавший в зоне проведения СВО, попал в ДТП на трассе в Краснодарском крае. Его спасти не удалось.

