Желающим избежать переедания в праздники россиянам дали четыре совета

Врач Садовская: Во время новогоднего застолья стоит есть маленькими порциями

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, как избежать переедания за новогодним столом. Четыре способа сделать это она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«При желании попробовать большое количество разных блюд на новогоднем столе следует делать это маленькими порциями и только тогда, когда появляется чувство голода. В идеале, количество съеденной во время застолья пищи не должно превышать объем тарелки диаметром 22-23 сантиметра», — дала совет эндокринолог.

Второй совет врача — есть больше свежих овощей и фруктов, так как они способствуют здоровому пищеварению. Также, по ее словам, стоит сделать праздничное меню менее калорийным, например, заменить жирную говядину или свинину на индейку, а майонез — на натуральный йогурт. В качестве гарнира лучше выбрать белый или бурый рис, кабачки, перец, брокколи.

Также доктор призвала россиян соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. «Спиртные напитки калорийны, они могут "разжигать" аппетит. Злоупотребление ими может привести не только к перееданию, но и к набору веса и другим неприятным последствиям для организма», — пояснила она.

Ранее диетолог Татьяна Дубровская назвала полезные альтернативы традиционным новогодним блюдам. К примеру, она посоветовала заменить майонез в оливье на нежирный йогурт, а колбасу — на курицу.

