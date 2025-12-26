Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:39, 26 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Желающим избежать переедания в праздники россиянам дали четыре совета

Врач Садовская: Во время новогоднего застолья стоит есть маленькими порциями
Наталья Обрядина

Фото: Dmitry_Koshelev / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, как избежать переедания за новогодним столом. Четыре способа сделать это она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«При желании попробовать большое количество разных блюд на новогоднем столе следует делать это маленькими порциями и только тогда, когда появляется чувство голода. В идеале, количество съеденной во время застолья пищи не должно превышать объем тарелки диаметром 22-23 сантиметра», — дала совет эндокринолог.

Второй совет врача — есть больше свежих овощей и фруктов, так как они способствуют здоровому пищеварению. Также, по ее словам, стоит сделать праздничное меню менее калорийным, например, заменить жирную говядину или свинину на индейку, а майонез — на натуральный йогурт. В качестве гарнира лучше выбрать белый или бурый рис, кабачки, перец, брокколи.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Также доктор призвала россиян соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. «Спиртные напитки калорийны, они могут "разжигать" аппетит. Злоупотребление ими может привести не только к перееданию, но и к набору веса и другим неприятным последствиям для организма», — пояснила она.

Ранее диетолог Татьяна Дубровская назвала полезные альтернативы традиционным новогодним блюдам. К примеру, она посоветовала заменить майонез в оливье на нежирный йогурт, а колбасу — на курицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Стала известна стоимость новогодней елки Собчак

    Стало известно о подарках Трампа для семьи на Рождество

    Стреляющий из автомата наперевес в супермаркете Донецка попал на видео

    В России призвали жестче наказывать нотариусов за возврат жилья по «схеме Долиной»

    В США раскрыли детали переговоров с Дмитриевым и Умеровым в Майами

    Главному дипломату Европы припомнили связи мужа с Россией

    Стало известно о решающей встрече Трампа в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok