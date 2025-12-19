Реклама

19 декабря 2025

Названы полезные альтернативы классическим новогодним блюдам

Диетолог Дубровская предложила заменить майонез в оливье на нежирный йогурт
Наталья Обрядина

Фото: Rashid Valitov / Shutterstock / Fotodom

Диетолог клиники «К+31» Татьяна Дубровская назвала некоторые полезные альтернативы классическим блюдам новогоднего стола. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

«Мы вряд ли можем себе представить новогодний стол без оливье, однако этот салат традиционно обильно смазывается майонезом. Я рекомендую заменить его на натуральный нежирный йогурт, что будет более полезно и не менее вкусно. Такая заправка снизит калорийность и насыщенность блюда жирами. Кроме того, лучше заменить колбасу на вареную птицу (курицу или индейку)», — посоветовала Дубровская.

Говоря о горячих блюдах, она порекомендовала отказаться от жарки в пользу запекания или варки. Свинину, курицу, индейку или постную говядину можно приготовить в духовке с минимальным количеством масла или сварить. Это снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также прекрасной альтернативой станет запеченная рыба, уточнила специалистка.

Альтернативой кондитерским изделиям, содержащим большое количество масла и сахара, по мнению диетолога, станут фрукты или ягоды. А наименее вредным видом алкоголя Дубровская назвала сухие сорта шампанских и игристых вин — эти напитки позволят снизить количество потребляемого сахара и избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о неочевидной опасности мандаринов. По ее словам, для сохранения товарного вида цитрусовые фрукты обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.

