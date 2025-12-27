Реклама

Путешествия
09:37, 27 декабря 2025Путешествия

Аэропорты Люблин и Жешув в Польше закрыли для обеспечения безопасности

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: stock_photo_world / Shutterstock / Fotodom  

Аэропорты Люблин и Жешув в Польше закрыли для обеспечения государственной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Варшава».

Издание отмечает, что воздушные гавани могут не принимать и не отправлять самолеты, ориентировочно, до 08:00 по местному времени. Кроме того, закрыты и узловые диспетчерские районы. Другие подробности собеседник агентства не уточнил.

Ранее в Иркутске пассажирский самолет с россиянами на борту вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Никто из людей не пострадал. Речь идет о рейсе из Иркутска в Бодайбо, который должен был состояться 25 декабря.

В московских аэропортах из-за сильного снегопада ночью были задержаны около 250 авиарейсов.

