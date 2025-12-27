Аэропорты Люблин и Жешув в Польше закрыли для обеспечения безопасности

Аэропорты Люблин и Жешув в Польше закрыли для обеспечения государственной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Варшава».

Издание отмечает, что воздушные гавани могут не принимать и не отправлять самолеты, ориентировочно, до 08:00 по местному времени. Кроме того, закрыты и узловые диспетчерские районы. Другие подробности собеседник агентства не уточнил.

