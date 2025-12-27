Обманывавшую участников СВО банду разоблачили в российском регионе

В Калининградской области раскрыли мошенников, обманывавших участников СВО

В Калининградской области раскрыли мошенников, обманывавших на деньги участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, фигуранты убедили двух мужчин выдать им доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе выплатами военных, якобы для оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов. После этого они получили доступ к расчетным счетам потерпевших и похитили более миллиона рублей.

Злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении их под стражу.

