Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 27 декабря 2025Силовые структуры

Обманывавшую участников СВО банду разоблачили в российском регионе

В Калининградской области раскрыли мошенников, обманывавших участников СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Калининградский Следком»

В Калининградской области раскрыли мошенников, обманывавших на деньги участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, фигуранты убедили двух мужчин выдать им доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе выплатами военных, якобы для оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов. После этого они получили доступ к расчетным счетам потерпевших и похитили более миллиона рублей.

Злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве благодаря украинским мошенникам задержали наркоторговца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok