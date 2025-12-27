Реклама

16:19, 27 декабря 2025Россия

Во Внуково ввели ограничения на полеты

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. О статусе рейсов рекомендуется узнавать через онлайн-табло аэропорта.

Ранее 27 декабря сообщалось, что над Брянской областью средства ПВО уничтожили 36 беспилотников за два часа.

