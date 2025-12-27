«РВ»: ВС России активно сжигают технику ВСУ в Дружковке

Вооруженные силы (ВС) России активно сжигают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву Дружковке Донецкой народной республики (ДНР), расположенной возле Краматорска. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Операторы ударных дронов сожгли боевую бронемашину на трассе, бронированную скорую и пикапы и микроавтобусы», — говорится в публикации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку. О боях за город также сообщал глава Минобороны России Андрей Белоусов.