14:20, 28 декабря 2025Ценности

52-летнюю Хайди Клум сняли топлес во время отдыха на пляже

Супермодель Хайди Клум в откровенном виде попала в объектив папарацци на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BESC / Legion-Media

Немецкая супермодель Хайди Клум в откровенном виде попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

52-летнюю манекенщицу и ее 36-летнего мужа, гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сняли на острове Сен-Бартелеми. Клум предстала перед камерами в коричневых плавках от бикини, белой бейсболке и солнцезащитных очках-авиаторах. При этом на размещенных кадрах видно, что она загорала и купалась в море топлес, держа в руках стеклянную бутылку с напитком.

Ранее Хайди Клум рассказала о результатах обработки от глистов. Супермодель уточнила, что провела процедуру вместе с супругом. При этом она пояснила, что не заметила выходящих из тела паразитов.

