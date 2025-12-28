52-летнюю Хайди Клум сняли топлес во время отдыха на пляже

Супермодель Хайди Клум в откровенном виде попала в объектив папарацци на пляже

Немецкая супермодель Хайди Клум в откровенном виде попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

52-летнюю манекенщицу и ее 36-летнего мужа, гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сняли на острове Сен-Бартелеми. Клум предстала перед камерами в коричневых плавках от бикини, белой бейсболке и солнцезащитных очках-авиаторах. При этом на размещенных кадрах видно, что она загорала и купалась в море топлес, держа в руках стеклянную бутылку с напитком.

Ранее Хайди Клум рассказала о результатах обработки от глистов. Супермодель уточнила, что провела процедуру вместе с супругом. При этом она пояснила, что не заметила выходящих из тела паразитов.