Долина выложила грустную песню в день переезда из квартиры Лурье

Народная артистка России Лариса Долина в день переезда из квартиры Полины Лурье выпустила новую драматичную песню под названием «Последнее прощай». Новый релиз певица разместила в социальной сети «ВКонтакте».

В композиции поется о расставании с любимым человеком, однако аудитория интерпретировала строки песни как прощание с квартирой в Хамовниках, так как недавно суд вынес решение о выселении Долиной. «Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья. Только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья», — спела артистка.

Ранее стало известно, что Лурье попросила съехать Долину из квартиры до 30 декабря.