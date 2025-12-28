Реклама

08:46, 28 декабря 2025Мир

На Западе возмутились «вылезающими из нор упырями» перед встречей Зеленского и Трампа

Кошкович возмутился заявлением фон дер Ляйен перед встречей Зеленского и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович возмутился заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.

Эксперт прокомментировал пост председателя ЕК о готовности западных союзников поддерживать Киев и оказывать давление на Москву в 2026 году.

«Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — написал Кошкович.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

