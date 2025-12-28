Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:49, 28 декабря 2025Мир

Путин и Трамп поговорили впервые за два с половиной месяца

Состоялся первый за 2,5 месяца разговор президентов России и США Путина и Трампа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Состоялся первый за два с половиной месяца разговор президентов России и США. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сегодняшний разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал девятым по счету за этот год.

В свою очередь, спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев, комментируя беседу лидеров, отметил, что «важнейший диалог продолжается».

Трамп рассказал, что поговорил с Путиным по телефону перед предстоящей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что разговор получился хороший и продуктивный.

Ранее сообщалось, что Песков подтвердил разговор Путина и Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Встреча Трампа и Зеленского началась

    Трамп высказался о Путине и Зеленском

    Зеленский раскрыл тему встречи с Трампом

    Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским

    На Западе допустили «публичную казнь» на встрече Трампа с Зеленским

    Трамп назвал выгоду от завершения конфликта на Украине

    Ватикан отправил Украине 100 тысяч пачек супов быстрого приготовления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok