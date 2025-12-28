Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 28 декабря 2025Мир

В Германии потребовали передать Украине ракеты Taurus

Канцлера Германии Мерца призвали к поставкам Taurus на Украину
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Канцлера Германии Фридриха Мерца призвали передать Украине ракеты Taurus. С таким требованием выступил вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур, передает газета Berliner Morgenpost.

Нурипур заявил, что недостаточно поддерживать Украину по телефону и потребовал от главы немецкого правительства оказать ей реальную военную помощь. «Хорошо, что канцлер Мерц претендует на роль лидера Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и расчистить путь для поставок ракет Taurus», — сказал политик.

Кроме того, он призвал усилить давление на президента России Владимира Путина.

Ранее генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлерв признал, что у Германии нет оружия, поставки которого на Украину могли бы переломить ход конфликта. Ранее таким считали танки Leopard, а затем и крылатые ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыто место встречи Трампа и Зеленского

    Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России обратили внимание на одну деталь во внешнем виде прилетевшего в США Зеленского

    В Германии потребовали передать Украине ракеты Taurus

    Путин подписал закон о переходе домовых чатов в MAX

    Российская шахматистка выиграла чемпионат мира

    Зеленского высмеяли из-за встречавших его в США «парней в шортах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok