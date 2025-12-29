Реклама

16:26, 29 декабря 2025Россия

Герасимов рассказал о помощи КНДР армии России

Герасимов: КНДР оказала большую помощь в разминировании Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о помощи КНДР российским войскам. Его слова приводит ТАСС.

По словам Герасимова, северокорейские бойцы оказали большую помощь в разминировании курского приграничья.

Также начальник Генштаба прокомментировал ход наступления Российской армии. Он отметил, что войска продолжают оказывать давление на ВСУ сразу по нескольким направлениям.

Ранее о бойцах КНДР, участвовавших в освобождении части Курской области, высказался президент России Владимир Путин. Он отметил героизм северокорейских бойцов, проявленных в ходе боевых действий, а также отметил их активную роль в работе по разминированию курского приграничья.

