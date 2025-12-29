Кристина Асмус показала фигуру в бикини

Российская актриса Кристина Асмус показала фигуру в белом бикини на отдыхе

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

37-летняя звезда сериала «Интерны» продемонстрировала кадры с отдыха на Бали. Она предстала перед камерой в полный рост, направляясь к бассейну под открытым небом с кокосом в руках.

При этом артистка надела белое бикини, которое состояло из топа с тонкими бретелями и трусов с завышенной талией. Также она распустила уложенные волнами волосы.

