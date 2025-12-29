Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:56, 29 декабря 2025Ценности

Кристина Асмус показала фигуру в бикини

Российская актриса Кристина Асмус показала фигуру в белом бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

37-летняя звезда сериала «Интерны» продемонстрировала кадры с отдыха на Бали. Она предстала перед камерой в полный рост, направляясь к бассейну под открытым небом с кокосом в руках.

При этом артистка надела белое бикини, которое состояло из топа с тонкими бретелями и трусов с завышенной талией. Также она распустила уложенные волнами волосы.

Ранее в декабре российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

    Россиянам назвали эффективный способ улучшить сон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok