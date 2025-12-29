Люди пожаловались врачу на лампочку, дверную ручку и очки в заднем проходе

В 2025 году жители США ухитрились спрятать в заднем проходе, влагалище или пенисе множество инородных предметов. Об этом, как сообщает издание Defector, свидетельствуют данные американской Комиссии по безопасности потребительских товаров.

Несколько человек пожаловались врачу на собачью игрушку, аэрозольный баллончик, дверную ручку и очки в заднем проходе. Как минимум у двух пациентов оттуда же извлекли флаконы с шампунем. Один объяснял это тем, что случайно поскользнулся в душе и упал прямо на него. Другой сообщил, что сам засунул туда шампунь, когда ему стало скучно.

Один американец рассказал, что поутру решил вставить в задний проход лампочку. Когда стеклянная половина оказалась внутри, ее мигом всосало туда целиком. Другой вставил туда бейсбольный мяч, чтобы узнать, каково это.

Многие обращались к специалистам с жалобами на секс-игрушки, застрявшие в заднем проходе. Больше других преуспели двое, «потерявшие» там огромные фаллоимитаторы длиной 46 сантиметров и 61 сантиметр.

Пациент сообщает, что засовывал в задний проход 18-сантиметровый фаллоимитатор, и тот случайно ушел слишком глубоко. Попытался достать его клещами. Клещи тоже застряли из истории болезни

Пациента беспокоит, что у него в заднем проходе мог остаться маленький вибратор, который девушка вставила туда еще в пятницу из истории болезни

Пациент заявил, что в его заднем проходе вибрирует посторонний предмет. Утверждает, что прошлой ночью спал с девушкой, но почти ничего не помнит из истории болезни

Во влагалищах нашли, среди прочего, колокольчик, капсулу для стирки, фольгу, маленькую пластмассовую русалку, пластмассовую косатку (у разных пациенток) и две ложки (у одной). У одной пациентки оттуда извлекли кусок пластмассы. Она объяснила, что использовала его для мастурбации и упустила, когда ее напугал внезапный порыв ветра.

Пациентка была на вечеринке и спрятала во влагалище два кольца с бриллиантами, потому что боялась, что их украдут из истории болезни

Пациентка сообщила, что у нее во влагалище уже два дня лежит пакетик с марихуаной и вызывает дискомфорт из истории болезни

Из уретр пациентов мужского пола врачи извлекли множество неожиданных объектов. В списке, среди прочего, упоминаются батарейка, шахматная фигура, расческа, ручка, карандаш, наушники, термометр и даже яблочный огрызок. Одному мужчине удалось запихнуть туда шестигранную отвертку в виде буквы Г.

Ранее сообщалось об аналогичном списке, составленном по итогам 2024 года. Тогда во влагалищах жительниц США врачи обнаружили игрушечную пожарную машину, флакон с духами, куклу и выпрямитель для волос