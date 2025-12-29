На Сочи обрушился ураган

В Сочи прошел ураган, повредивший линии электропередачи

В ночь на 29 декабря на Сочи обрушился ураганный ветер, повредивший линии электропередачи в нескольких районах. Об этом пишет «Российская газета».

Линии пострадали в Лазаревском и Центральном районах. В мэрии города-курорта заявили, что специалисты работают над восстановлением и переключением потребителей на резервные системы.

Согласно прогнозам, ветер может усилиться до 21 метра в секунду. Также ожидается гроза, волнение моря в четыре балла и снег: мокрый на побережье и более сильный в горном кластере, до 50-60 миллиметров. На данный момент момент больше всего осадков выпало в Лазаревском районе — 40 миллиметров.

