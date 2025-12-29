Москвичам предсказали аномальный Новый год

Вильфанд: Температура в Новый год в Москве будет на 7-8 градусов ниже нормы

В новогоднюю ночь по Москве ударят морозы, температура воздуха станет на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Аномальную погоду в главный зимний праздник предсказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Столбики термометров, по прогнозам синоптика, покажут минус 14-19 градусов Цельсия. Дневные температуры при этом будут достигать минус 10-15 градусов. При этом возможен слабый ветер и снег.

«Такой температурный фон на 7-8 градусов ниже нормы. Именно поэтому я говорю, что это морозная погода, для Якутии и Красноярского края это семечки, а для москвичей — заметный мороз», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее жителям Москвы пообещали 33-сантиметровые сугробы к концу января. По словам синоптиков, предстоящий месяц будет морозным — среднемесячные показатели термометров будут на один-два градуса ниже климатической нормы, которая для ночного времени составляет минус 12,3 градуса, а для дневного — минус 6,3.