Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:41, 29 декабря 2025Экономика

Москвичам предсказали аномальный Новый год

Вильфанд: Температура в Новый год в Москве будет на 7-8 градусов ниже нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПраздники в России

Фото: Nikolay Korchekov / Reuters

В новогоднюю ночь по Москве ударят морозы, температура воздуха станет на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Аномальную погоду в главный зимний праздник предсказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Столбики термометров, по прогнозам синоптика, покажут минус 14-19 градусов Цельсия. Дневные температуры при этом будут достигать минус 10-15 градусов. При этом возможен слабый ветер и снег.

«Такой температурный фон на 7-8 градусов ниже нормы. Именно поэтому я говорю, что это морозная погода, для Якутии и Красноярского края это семечки, а для москвичей — заметный мороз», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее жителям Москвы пообещали 33-сантиметровые сугробы к концу января. По словам синоптиков, предстоящий месяц будет морозным — среднемесячные показатели термометров будут на один-два градуса ниже климатической нормы, которая для ночного времени составляет минус 12,3 градуса, а для дневного — минус 6,3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    В аэропорту российского города задержали 27 рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok