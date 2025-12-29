Реклама

Нейрохирург очнулся после комы и рассказал о загробном мире

Нейрохирург из США рассказал встрече с умершей сестрой в загробном мире
Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Известный нейрохирург из США, очнувшийся после комы, утверждает, что встретил сестру в загробном мире. Об этом сообщает Daily Mail.

72-летний Эбен Александер, врач и лектор Гарвардской медицинской школы, большую часть жизни был скептиком во всех вопросах, касающихся посмертного опыта. В 2008 году он заболел вирусным менингитом, который привел к серьезным осложнениям. Врачи ввели его в искусственную кому в надежде спасти ему жизнь. В течение семи дней у него фиксировалось полное отсутствие мозговой активности.

По словам Александера, в этот период его сознание перенеслось в потусторонний мир, который он называет раем. Путешествие началось в «первобытной мгле», затем он попал долину неземной красоты с живописными водопадами, музыкой и чувством всеобъемлющей связи. «Я ощущал себя частичкой осознания на крыле бабочки, среди пульсирующих роев из миллионов других бабочек», — вспоминает он. Его проводником в этом мире стала женщина с невероятно добрыми голубыми глазами. «Ты любим и лелеем, дорогой, и всегда будешь. Тебе нечего бояться», — говорила она ему телепатически.

Через неделю врач пришел в себя. Александера усыновили в детстве, и он нашел биологических родителей будучи взрослым. При этом ему не удалось увидеться с сестрой Бетси, которой не стало за несколько лет до этого. Когда спустя несколько месяцев после чудесного пробуждения и полного восстановления он впервые увидел фотографию Бетси, то узнал на ней ту самую женщину-проводника. Для него это стало неопровержимым доказательством реальности пережитого, заставившим пересмотреть все научные догмы. Теперь он убежден, что сознание существует независимо от мозга.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании заявила, что в подростковом возрасте попала в аварию и на четыре минуты оказалась в загробном мире. «Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами. Это было очень-очень быстро, много прекрасных воспоминаний обо мне в разном возрасте», — объяснила она.

