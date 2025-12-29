Реклама

06:01, 29 декабря 2025

Россиян предупредили об опасности бутербродов с икрой

Врач Тарасова заявила, что есть икру с белым хлебом и маслом вредно
Марина Совина
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Икру не следует употреблять вместе с белым хлебом и маслом, поскольку это считается ударом по поджелудочной железе и печени. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

«Это тройной удар по поджелудочной железе и печени: быстрые углеводы плюс животный жир, плюс соленый жирный продукт», — пояснила специалист.

По словам Тарасовой, лучше всего сочетать икру с нейтральным крекером или цельнозерновым хлебцем. Также можно добавить к икре ломтик авокадо или половину вареного яйца.

Ранее россиянам рассказали, что икру рекомендуется употреблять в небольших количествах — не более 20-30 граммов в день, так как в ней содержится большое количество соли.

