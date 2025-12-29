Россиян предупредили об уловках мошенников в новогодние праздники

МВД: В праздники мошенники звонят жертвам от имени знакомых и просят о помощи

МВД и Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предупредили россиян об основных уловках, которые мошенники будут использовать в новогодние праздники. Их они перечислили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В частности, мошенники будут публиковать объявления с очень выгодными предложениями, например, продавать технику Apple по цене елочных игрушек или другие товары со скидкой до 90 процентов. Другая распространенная тактика преступников, которую они будут использовать и в новогодние праздники, — это рассылка вредоносного программного обеспечения. В МВД уточнили, что оно может быть замаскировано под праздничные открытки.

Помимо этого, мошенники продолжат активно использовать другую старую схему: они будут звонить потенциальным жертвам от имени их знакомых и просить о срочной помощи. Для большей достоверности они могут изменить голос с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, злоумышленники и в праздники будут атаковать детей. В МВД предупредили, что мошенники предлагают несовершеннолетним несложную работу, но на самом деле те, кто соглашается на нее, становятся соучастниками финансовых преступлений.

«Мошенники активно используют праздничную атмосферу, играя на эмоциях, доверии и желании людей сделать добро близким. В этот период особенно важно соблюдать цифровую гигиену и сохранять критическое мышление», — посоветовал Шейкин.

Ранее россиян предупредили о «праздничных приманках» мошенников. Сообщалось, что они предлагают гражданам купить новогодние подарочные наборы по низкой цене.