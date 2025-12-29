Учительница заманила школьницу в свой дом и сделала ее секс-рабыней

В Австралии учительница заставляла девочку удовлетворять ее фетиши

В штате Квинсленд, Австралия, школьница пожаловалась в суд на учительницу, которая фактически сделала ее секс-рабыней. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно показаниям жертвы, проблемы начались, когда она пристрастилась к марихуане. Учительница использовала ее зависимость, чтобы сблизиться с ней. Тогда учительнице было около 20 лет. Она дарила девушке подарки, писала ей сообщения интимного характера и домогалась ее в школе.

Когда учительница переехала из Квинсленда в штат Южная Австралия, она заманила девушку в свой новый дом. Она купила ей билет на самолет, приютила ее, после чего стала заставлять удовлетворять ее сексуальные фетиши. До этого школьница была девственницей.

Преподавательница жила с партнером, который не возражал против происходящего. Они занимались сексом втроем, имитировали сцены изнасилования и использовали во время половых актов страпоны. Пара поощряла школьницу употреблять алкоголь и наркотики, чтобы она была более покорной.

Девушка призналась, что соглашалась на все это из страха. Она боялась, что ее бросят, поэтому причиняла себе вред и часто страдала от панических атак. Тем временем женщина продолжала работать в школе.

В отношении преподавательницы началось расследование. Она не ответила ни на одно из обвинений школьницы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и несколько месяцев насиловала их. После задержания женщину сразу же отстранили от работы до окончания следствия.

