Экс-ректору российского вуза отменили приговор

В Томске экс-ректору вуза отменили оправдательный приговор
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Томске суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Экс-ректора обвинили в том, что в ноябре 2022 года он фиктивно устроил сотрудника на должность руководителя в вузе, зная, что тот не будет выполнять трудовые функции. С декабря 2022 по апрель 2023 года номинальный работник получил более двух миллионов рублей.

Суд первой инстанции оправдал бывшего ректора, указав, что принятый на работу иногородний сотрудник мог работать удаленно, а деньги ему выплатили за ранее оказанные услуги. Прокуратура с этим решением не согласилась и обжаловала его.

Ранее сообщалось, что супруг невыжившей при пожаре в «Зимней вишне» добился компенсации.

