Силовые структуры
08:35, 30 декабря 2025Силовые структуры

Супруг невыжившей при пожаре в «Зимней вишне» добился компенсации

Супруг погибшей при пожаре в «Зимней вишне» добился компенсации в 1 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Супруг невыжившей при пожаре в «Зимней вишне» Вячеслав Селезень добился компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина получил миллион рублей компенсации морального вреда. С иском он обратился к инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Селезень рассказал в суде, что с женой учился в параллельных классах в школе и одном училище, а после они вместе устроились на работу в одну лабораторию и были крепкой и счастливой семьей. После трагедии у мужчины начались проблемы со здоровьем, ему пришлось переехать.

В результате суд встал на сторону Селезеня.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Не выжили 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.

