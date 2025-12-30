Реклама

10:58, 30 декабря 2025Силовые структуры

Евгения Урлашова освободили из колонии

Экс-мэра Ярославля Урлашова освободили из колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного за коррупцию, освободили из колонии. Об этом сообщают «Ведомости».

Срок наказания истекал 2 января 2026 года, однако так как эта дата является праздничной, Урлашова освободили в предпраздничный день.

Экс-мэр Ярославля получил 12,5 года колонии строгого режима в 2016 году. По версии следствия, он и несколько его подчиненных с декабря 2012 по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у предпринимателя в счет участия в реализации муниципального проекта. В тот же период Урлашов получил взятку в размере 30 миллионов рублей от директора одной из компаний.

Сам фигурант вину не признал.

