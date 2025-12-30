Москвичам объяснили запрет на запуск фейерверков на Новый год

Полиция предупредила о запрете на запуск фейерверков на Новый год в Москве

Московская полиция предупредила жителей и гостей о запрете на использование пиротехники из-за участившихся случаев провокаций с ее применением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Воздержаться рекомендовали от запуска петард, фейерверков и ракет с балконов, около жилых домов, хозпостроек и объектов транспортной инфраструктуры.

Нарушение предусматривает ответственность по статье 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности») КоАП РФ. В случае тяжких последствий действия могут квалифицировать по статье Уголовного кодекса России.

Ранее в Москве напомнили о штрафах за нарушение правил эксплуатации пиротехники.