Силовые структуры
10:34, 30 декабря 2025Силовые структуры

Москвичам объяснили запрет на запуск фейерверков на Новый год

Полиция предупредила о запрете на запуск фейерверков на Новый год в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московская полиция предупредила жителей и гостей о запрете на использование пиротехники из-за участившихся случаев провокаций с ее применением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Воздержаться рекомендовали от запуска петард, фейерверков и ракет с балконов, около жилых домов, хозпостроек и объектов транспортной инфраструктуры.

Нарушение предусматривает ответственность по статье 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности») КоАП РФ. В случае тяжких последствий действия могут квалифицировать по статье Уголовного кодекса России.

Ранее в Москве напомнили о штрафах за нарушение правил эксплуатации пиротехники.

