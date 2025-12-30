Названо число находящихся в плену у Украины россиян из Курской области

Галузин: Украина насильно удерживает 12 россиян из Курской области

Украина продолжает насильно удерживать 12 граждан России, вывезенных из Курской области во время вторжения в регион. Об этом рассказал в интервью «Известиям» заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин.

«К сожалению, до сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион», — отметил Галузин.

Кроме того, по словам замглавы МИД, Россия передала Украине около 12 тысяч тел их погибших военнослужащих. Тел российских бойцов было возвращено в разы меньше — всего около 200.

Ранее киевский режим совершил террористическую атаку на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Действия украинского лидера Владимира Зеленского вызвали гнев заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и разозлили президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.