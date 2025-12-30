Поступления в российский бюджет от ключевого налога подсчитали

Силуанов: Поступления в бюджет России от НФДЛ составят порядка 750 млрд рублей

По итогам 2025 года суммарные объемы поступлений в российский бюджет от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составят порядка 750 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Достигнутый за 12 месяцев результат, по оценке руководителя Минфина, превысит прошлогодний более чем на 400 миллиардов рублей. Это обусловлено вступившей в силу прогрессивной шкалы НДФЛ, констатировал Силуанов.

С этого года для россиян с ежегодными доходами от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка налога на доходы повысилась до 15 процентов, для граждан с окладами 5-20 миллионов — до 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — до 20 процентов, свыше 50 миллионов — до 22 процентов. Ставка в 13 процентов сохранилась для россиян с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей.

Изменения были продиктованы необходимостью частично покрыть растущий дефицит федерального бюджета. С 2026 года также поднимется ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Ее размер увеличится с 20 до 22 процентов. Поправки предусматривают в том числе трехкратное снижение порога прибыли для малого бизнеса, с которого начинается уплата НДС. К 2028 году порог должен снизиться еще вдвое, до 10 миллионов рублей в год. Силуанов подчеркивал, что это был единственный оптимальный вариант. Все остальные способы, отмечал министр, носили бы более инфляционный характер.

